Деменко предложил РФС воссоздать вторую сборную России

Бывший полузащитник «Зенита», «Краснодара» и «Спартака» Максим Деменко заявил, что Российскому футбольному союзу (РФС) стоит рассмотреть возможность воссоздания второй сборной России. Вторая команда существовала с 2011 по 2012 год.



«Будет интересен второй матч с Кыргызстаном? Понятно, что игра, как мне кажется, вновь будет не очень интересной, но посмотреть хочется. У сборной есть проблемы, и такие игры очень важны для тренерского штаба. Но и футболистам это интересно. Ведь нужно искать эту практику, объединять ребят. Все игры сейчас важны.



Может, лучше возродить сборную России-2? И сделать сборную Первой лиги, играть главной команде против них? Соглашусь, стоит сделать такие игры. Это будет интересно. Появится больше кандидатов, ребят будут просматривать, будет больше конкуренции за место в главной команде. Да, я поддержу идею воссоздания второй команды сборной. Игры нужны, это даст больше шансов большему числу футболистов», — цитирует Деменко Legalbet.

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