Президент клуба из Саудовской Аравии рассказал о переговорах с Роналду
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Президент «Аль-Хиляля» Фахад бен Нафель рассказал, что руководство клуба из Саудовской Аравии вело переговоры с форвардом «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. По словам функционера, подписать звёздного португальца не удалось из-за запрета на регистрацию новичков.
«Да, мы вели переговоры с Роналду. Проблема была не в деньгах. Наш клуб обладает возможностью подписывать мировых звёзд. Но Спортивный арбитражный центр запретил нам регистрировать новичков.
Мы из-за этого не останавливали переговоры с потенциальными новичками, но откладывали финальную стадию, пока ограничения с нас бы не сняли», — цитирует бен Нафеля Metro.
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