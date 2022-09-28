Луис Энрике прокомментировал победу Испании в матче Лиги наций с Португалией

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал результат матча группового этапа Лиги наций УЕФА с Португалией (1:0).
«Мы всегда рассчитываем на победу. У Португалии были возможности забить, у них техничная команда. Мы счастливы, потому что удача перешла на нашу сторону. Нашей задачей было отобрать у соперника мяч, но нам не хватало глубины. Во втором тайме мы продолжали удерживать мяч и стали действовать глубже. Чувствовали, что сможем забить. Так и получилось.
Фавориты чемпионата мира? Несомненно, сборная Португалии. Но к фаворитам можно отнести и Испанию, и другие европейские сборные. Выиграть может любой. Всего несколько матчей, всякое может произойти», — приводит слова Энрике O Jogo.
Команды выступали в группе A2. Победителем в ней оказалась сборная Испании. В шести матчах турнира команда Луиса Энрике набрала 11 очков. Португальская национальная команда заняла второе место в квартете.
- 28 сентября 2022
-
01:38
-
01:29
-
01:14
-
00:55
-
00:53
-
00:51
-
00:37
-
00:31
-
00:30
-
00:29
-
00:14
- 27 сентября 2022
-
23:52
-
23:46
-
23:45
-
23:43
-
23:40
-
23:39
-
23:38
-
23:37
-
23:36
-
23:19
-
23:13
-
22:51
-
22:48
-
22:45
-
22:24
-
22:16
-
22:01
-
21:57
-
21:41
-
21:35
-
21:32
-
21:29
-
21:15
-
21:07