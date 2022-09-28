Луис Энрике прокомментировал победу Испании в матче Лиги наций с Португалией

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал результат матча группового этапа Лиги наций УЕФА с Португалией (1:0).



«Мы всегда рассчитываем на победу. У Португалии были возможности забить, у них техничная команда. Мы счастливы, потому что удача перешла на нашу сторону. Нашей задачей было отобрать у соперника мяч, но нам не хватало глубины. Во втором тайме мы продолжали удерживать мяч и стали действовать глубже. Чувствовали, что сможем забить. Так и получилось.



Фавориты чемпионата мира? Несомненно, сборная Португалии. Но к фаворитам можно отнести и Испанию, и другие европейские сборные. Выиграть может любой. Всего несколько матчей, всякое может произойти», — приводит слова Энрике O Jogo.



Команды выступали в группе A2. Победителем в ней оказалась сборная Испании. В шести матчах турнира команда Луиса Энрике набрала 11 очков. Португальская национальная команда заняла второе место в квартете.