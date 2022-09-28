Скалони: все плакали, смотря на уход Федерера. Когда Месси завершит карьеру, будет так же

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о нападающем Лионеле Месси после товарищеского матча с национальной командой Ямайки (3:0). Напомним, форвард оформил дубль в этой встрече.



«Все наблюдали, как Федерер уходит из тенниса, и плакали. Когда Лео завершит карьеру, произойдёт то же самое. Но сейчас мы можем наслаждаться его игрой, потому что неизвестно, случится ли подобное снова. Я бы заплатил за билет, я бы носил любую футболку, которую он носил», — приводит слова Скалони Mundo Deportivo.



Отметим, что это был последний контрольный матч команды Лионеля Скалони в преддверии чемпионата мира в Катаре. На мундиале аргентинцы стартуют 22 ноября поединком с командой Саудовской Аравии.

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