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Ковач — об изоляции сборной России: надеюсь, скоро этот кошмар закончится

Ковач — об изоляции сборной России: надеюсь, скоро этот кошмар закончится
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Бывший футболист «Спартака» и сборной Чехии Радослав Ковач отреагировал на решение отстранить национальную команду России от участия в жеребьёвке чемпионата Европы – 2024.

«Для каждого российского футболиста это тяжёлый удар. Каждому игроку сейчас безумно тяжело. Жаль, что они ничего не могут сделать.

Я знаю большое количество русских игроков, которые являются не только хорошими футболистами, но и отличными людьми. Зачем их отстранять? Какое отношение они имеют к происходящему? Обычные спортсмены не могут из-за политики выступать на международной арене и играть против сильнейших.

Надо слушать именно их, а не политиков. Мне больно на это смотреть. Никто этого не заслуживает, особенно спортсмены. Надеюсь, скоро этот кошмар для российского футбола и спорта закончится», — цитирует Ковача Sport24.

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