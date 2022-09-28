«Зенит» поздравил с юбилеем Александра Анюкова

Пресс-служба «Зенита» поздравила с днём рождения бывшего защитника команды Александра Анюкова, который ныне входит в тренерский штаб сине-бело-голубых. Сегодня, 28 сентября, известному экс-футболисту исполняется 40 лет.

«Александру Анюкову — 40! Мы благодарим Вас за потрясающую игровую карьеру в Санкт-Петербурге и её яркое продолжение уже в роли тренера и желаем покорить ещё много новых высот с сине-бело-голубыми! С юбилеем, Александр Геннадьевич!» — написала пресс-служба «Зенита» в клубном телеграм-канале.

28 мая 2020 года Анюков объявил о завершении игровой карьеры. Последним клубом футболиста были самарские «Крылья Советов». За «Зенит» он выступал с 2005 по 2020 год.

Анюков — пятикратный чемпион России (2007, 2010, 2012, 2015, 2019), двукратный обладатель Кубка России (2010, 2016), обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА (2008) в составе «Зенита», бронзовый призёр чемпионата Европы в составе сборной России (2008).