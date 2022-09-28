Видеообзор матча Лиги наций Швеция — Словения

В Стокгольме (Швеция) на стадионе «Френдс-Арена» состоялся матч 6-го тура Лиги наций. В группе 4 Лиги B встречались сборные Швеции и Словении. Игра завершилась со счётом 1:1.
Швеция не сумела обыграть Словению и вылетела в Лигу C
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На 28-й минуте гости вышли вперёд благодаря точному удару Беньямина Шешко. На 42-й минуте Эмиль Форсберг восстановил равновесие на табло. Впрочем, ничьей сборной Швеции оказалось недостаточно. Команда набрала лишь четыре очка и осталась на последнем месте в турнирной таблице. Шведы вылетели в Лигу С. В свою очередь, Словения набрала шесть очков и завершила выступление на третьем месте в турнирной таблице.
Путёвку в Лигу А от этой группы получила сборная Сербии, обыгравшая Норвегию в заключительном туре (2:0).
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