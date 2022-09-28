Видеообзор матча Лиги наций Швеция — Словения

В Стокгольме (Швеция) на стадионе «Френдс-Арена» состоялся матч 6-го тура Лиги наций. В группе 4 Лиги B встречались сборные Швеции и Словении. Игра завершилась со счётом 1:1.

Швеция не сумела обыграть Словению и вылетела в Лигу C

Матчи Лиги наций в прямом эфире и в записи доступны эксклюзивно в Okko.

На 28-й минуте гости вышли вперёд благодаря точному удару Беньямина Шешко. На 42-й минуте Эмиль Форсберг восстановил равновесие на табло. Впрочем, ничьей сборной Швеции оказалось недостаточно. Команда набрала лишь четыре очка и осталась на последнем месте в турнирной таблице. Шведы вылетели в Лигу С. В свою очередь, Словения набрала шесть очков и завершила выступление на третьем месте в турнирной таблице.

Путёвку в Лигу А от этой группы получила сборная Сербии, обыгравшая Норвегию в заключительном туре (2:0).