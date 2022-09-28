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«Урал» — «Торпедо»: составы команд на матч Кубка России

«Урал» — «Торпедо»: составы команд на матч Кубка России
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Стали известны стартовые составы «Урала» и «Торпедо» на матч группового этапа Кубка России. Встреча состоится сегодня, 28 сентября, на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Начало встречи — в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» — «Торпедо».

«Урал»: Помазун, Кулаков, Эмерсон, Бегич, Быковский, Сиссе, Газинский, Егорычев, Ранджелович, Влут, Каштанов.

«Торпедо»: Довбня, Самсонов, Шапич, Кожемякин, Кутепов, Роганович, Каймаков, Чурич, Савич, Караев, Лаптев.

«Урал» в двух матчах набрал три очка и занимает второе место в турнирной таблице группы D. Московское «Торпедо» (3) — на третьем месте. Соперниками команд по группе являются московский ЦСКА (6) и «Сочи» (0).

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