Пиняев: отказываюсь понимать, что долго не увижу Ларина. Не верится, что это случилось

Российский нападающий самарских «Крыльев Советов» Сергей Пиняев высказался о заключении бывшего директора «Чертаново» Николая Ларина. Функционера приговорили к трём годам лишения свободы.



«Тяжело это всё осознавать. Отказываюсь понимать, что в ближайшее время не увижу человека, который так много сделал для меня, парней, «Чертаново».



Этот человек сделал много для футбола, воспитал огромное количество футболистов для РПЛ. Очень жалко. Не верится, что это случилось с Николаем Юрьевичем. Он за свой счёт лечил футболистов, помогал семьям, делал всё для своих игроков. Сейчас много клеветы в его адрес со стороны тех, кто не заинтересован в том, чтобы Ларин развивал футбол.



Видимо, кому-то это всё очень выгодно. Мы будем максимально проявлять интерес, продолжать помогать в бытовых моментах, вопросах питания. Будем делать так, чтобы ему было максимально комфортно в этой ситуации. Мы пройдём её вместе», — сказал Пиняев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.