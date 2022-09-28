Манчини: цель Италии — выиграть чемпионат мира — 2026

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини определил цели команды на чемпионат мира — 2026.
«Мы заслужили выход в плей-офф Лиги наций, мы обыграли Англию, которая может стать чемпионом мира в Катаре. Парни приложили все свои силы, хотя их кондиции не были оптимальны, мы поменяли систему игры, и игроки справились.Чтобы сыграть на чемпионате мира, нам нужно подождать ещё четыре года, но мы хотим постараться поехать в Америку и победить, это наша цель», — цитирует Манчини Football Italia.
Напомним, итальянцы не смогли отобраться на чемпионат мира в Катаре (2022). Действующие чемпионы Европы также не участвовали на мировом первенстве в России (2018).
Ранее сборная Италии вышла в плей-офф Лиги наций. Команда Манчини поборется за главный трофей турнира с Испанией, Хорватией и Нидерландами.
- 28 сентября 2022
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