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Левандовски в выходной «Барселоны» провёл тренировку в одиночестве

Левандовски в выходной «Барселоны» провёл тренировку в одиночестве
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Нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски поделился свежим фото с тренировки. Поляк решил провести занятие в спортивном зале в день, когда у всей команды был выходной.

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА РОБЕРТА ЛЕВАНДОВСКОГО

«Никаких оправданий в выходные, время тренироваться», — написал футболист в социальных сетях.

Левандовски перешёл в «Барселону» из «Баварии» в летнее трансферное окно, подписав контракт до 2026 года. В нынешнем сезоне нападающий провёл за каталонский клуб восемь матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив 11 голов и сделал две результативные передачи.

Ранее Левандовски сравнил чемпионаты Испании и Германии. По его словам, в Бундеслиге упор больше делался на физическую борьбу, а в Ла Лиге команды хотят играть в футбол.

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