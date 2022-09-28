Левандовски в выходной «Барселоны» провёл тренировку в одиночестве

Нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски поделился свежим фото с тренировки. Поляк решил провести занятие в спортивном зале в день, когда у всей команды был выходной.
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА РОБЕРТА ЛЕВАНДОВСКОГО
«Никаких оправданий в выходные, время тренироваться», — написал футболист в социальных сетях.
Левандовски перешёл в «Барселону» из «Баварии» в летнее трансферное окно, подписав контракт до 2026 года. В нынешнем сезоне нападающий провёл за каталонский клуб восемь матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив 11 голов и сделал две результативные передачи.
Ранее Левандовски сравнил чемпионаты Испании и Германии. По его словам, в Бундеслиге упор больше делался на физическую борьбу, а в Ла Лиге команды хотят играть в футбол.
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