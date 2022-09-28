ЦСКА — «Сочи»: Кучаев вывел армейцев вперёд

Сегодня, 28 сентября, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве проходит матч 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором ЦСКА принимает «Сочи». Стартовый свисток главного арбитра встречи Алексея Сухого прозвучал в 20:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую-онлайн трансляцию встречи.

На 23-й минуте Максим Мухин сделал навес в штрафную, Адольфо Гайч пробил по воротам соперника, но Сослан Джанаев спас команду. Однако мяч отскочил к Константину Кучаеву, который беспрепятственно занёс мяч в ворота — 1:0.

По итогам двух прошедших матчей турнира армейцы занимают первое место квартета D с шестью очками в активе. У «Сочи» после двух туров нет ни одного набранного очка, в результате чего команда расположилась на последнем месте группы.