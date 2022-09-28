Защитник «Химок» Идову: футбол позволяет отвлечься от происходящего в России
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Защитник «Химок» Брайн Идову высказался о необходимости футбола в нынешних политических реалиях.
«Футбол позволяет отвлечься от происходящего в России. На футбольном поле всё равно мысли не об этом. В начале пытался следить за всеми новостными потоками, за всеми источниками, ресурсами. Потом постарался абстрагироваться, но листать «Телеграм» и где-то ещё. Потом у нас пошли результаты не очень. Потом всё равно до тебя доходит всё, начинаешь снова за всем следить. Как говорится: готовимся к худшему, а надеемся на лучшее. По-другому никак сейчас», — сказал Идову в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Сегодня «Химки» уступили «Локомотиву» со счётом 0:5 в матче третьего раунда Кубка России.
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