ЦСКА — «Сочи»: Сарвели сравнял счёт в матче

Сегодня, 28 сентября, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве проходит матч 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором ЦСКА принимает «Сочи». Стартовый свисток главного арбитра встречи Алексея Сухого прозвучал в 20:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую-онлайн трансляцию встречи.
На 52-й минуте встречи «Сочи» провёл идеальную атаку на половине поля армейцев: сначала последовал пас из глубины поля, затем около штрафной площади мяч оказался у нападающего Владислава Сарвели, который резко развернулся и низом пробил по воротам Игоря Акинфеева — 1:0.
По итогам двух прошедших матчей турнира армейцы занимают первое место квартета D с шестью очками в активе. У «Сочи» после двух туров нет ни одного набранного очка, в результате чего команда расположилась на последнем месте группы.
- 28 сентября 2022
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