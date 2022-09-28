Федотов: есть какое-то невезение, что Обляков не может доиграть до конца матча

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал выступление Ивана Облякова в матче с «Сочи» (победа армейцев со счётом 2:1) в матче Фонбет Кубка России, по ходу которого футболист получил травму и был заменён на 37-й минуте встречи.

«Футболист сам заслуживает место в стартовом составе. Обляков хорошо разгонял атаки. В эпизоде с неназначенным пенальти был наступ. К сожалению, после проверки дело закончилось свободным ударом. Есть какое-то невезение, что Обляков не может доиграть матч до конца и проявить свои лучшие качества», – передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, в составе армейцев отличились Константин Кучаев и Фёдор Чалов, а за «Сочи» гол забил Владислав Сарвели. Следующие встречи команды проведут в рамках 11-го тура Российской Премьер-Лиги, который состоится на этой неделе. Московскому ЦСКА предстоит встретиться с «Химками» на их поле, а «Сочи» отправится в гости к «Оренбургу». Оба матча пройдут в субботу, 1 октября.