Сарвели: стараюсь читать меньше новостей, больше думать о близких. Чуть подгрузился

Футболист «Сочи» Владислав Сарвели рассказал о своём эмоциональном состоянии.



«Насколько удаётся думать только о футболе? Сложно. Чуть подгрузился. Стараюсь сейчас читать меньше этого, отвлечься от новостей. Побольше думать о себе и своих близких», — передаёт слова Сарвели корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Сочи» в матче группового этапа Кубка России уступил ЦСКА — 1:2. Победный мяч на 73-й минуте матча забил нападающий ЦСКА Фёдор Чалов. Футболист выиграл борьбу в воздухе и перенаправил мяч в дальний угол ворот Сослана Джанаева. Стартовый свисток главного арбитра встречи Алексея Сухого прозвучал в 20:00 мск. Чемпионат» провёл текстовую-онлайн трансляцию встречи.

Ранее нападающий «Сочи» Владислав Сарвели прокомментировал ситуацию с экс-директором школы «Чертаново» Николаем Лариным, которого приговорили к трём годам лишения свободы за мошенничество.