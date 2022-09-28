Захарян: нас который раз наказали за потерю концентрации

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян прокомментировал поражение бело-голубых в матче 3-го тура Фонбет Кубка России с «Оренбургом».

«После удаления мы расслабились, потеряли концентрацию и подумали, что уже выиграли. Нас который раз соперник наказывает за потерю концентрации. В серии пенальти как пойдёт», — сказал Захарян после матча.

На 42-й минуте счёт в игре открыл Арсен Захарян. Полузащитник прошёл по центру поля, получил обратный пас пяткой от Фёдора Смолова, выскочил на ворота и пробил голкипера хозяев. На 59-й минуте Вячеслав Грулёв укрепил преимущество команды Славиши Йокановича. Нападающий подхватил мяч в центре поля, передвинулся в свободную зону и с радиуса штрафной пробил в дальний угол ворот.



На 82-й минуте Александр Павловец сократил отставание в счёте, а на 89-й минуте Владимир Сычевой реализовал пенальти. В серии 11-метровых последний удар не реализовал Даниил Лесовой.