Тренер «Оренбурга»: «Динамо»? Думали, что всё хорошо, что ничего не может случиться

Наставник «Оренбурга» Марцел Личка прокомментировал успешный для его команды матч Кубка России с «Динамо». Уступая 0:2, хозяева сравняли счёт и выиграли в серии пенальти.



«Эмоции у меня положительные. Конечно, хотелось сегодня забрать максимум, три очка, но не получилось. «Оренбург» провёл хорошую игру. Первый тайм с нашей стороны был очень хорошим, а проблема только одна – ушли в раздевалку при счёте 0:1. Футбол от нас был хорошим, но футбол – это голы. Когда Саня Павловец после углового забил и счёт стал 1:2, это сразу была для меня информация. Сказал: давайте, пять минут давления, сумасшедший хаос, давить соперника. Потом удалось заработать пенальти, и Сычевой сравнял счёт.



«Динамо»? Ситуация такая: у тебя на одного игрока больше, результат – 2:0 в твою пользу, до конца остаётся восемь минут. Думаешь, что всё хорошо, ничего не может случиться. Но наши ребята сделали максимум. Мы добились отличного результата. Для меня «Динамо» – хорошая команда с качественными игроками, там футболисты сборной России. Я очень доволен за своих ребят. Сегодня можно порадоваться, но уже завтра будем забывать – продолжаем готовиться, впереди сложная игра с «Сочи», – сказал Личка на пресс-конференции.