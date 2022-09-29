Нойер и Горецка уже тренируются в «Баварии». В сборной Германии у них был коронавирус

Вратарь Мануэль Нойер и полузащитник Леон Горецка вернулись к тренировкам в составе мюнхенской «Баварии» и смогут принять участие в ближайшем матче Бундеслиги с «Байером» 30 сентября, сообщает Kiсker.



Оба футболиста были в расположении национальной сборной Германии. Утром в среду, 21 сентября, они получили положительные результаты тестирования на коронавирус и были изолированы от команды, быстро покинув отель. А игроки сборной, контактировавшие с заражёнными футболистами «Баварии», проходили тестирования на коронавирусную инфекцию не в плановом, а в ежедневном режиме.



Нойер и Горецка пропустили два матча сборной Германии в Лиге наций УЕФА – с Венгрией и Англией. Немцы проиграли венграм со счётом 0:1, а встреча с англичанами завершилась вничью 3:3. Германия вела на «Уэмбли» в два мяча, но пропустила трижды с 72-й по 83-ю минуты, и в итоге спаслась на 87-й благодаря голу Кая Хаверца.