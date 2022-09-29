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Экс-форвард «Астон Виллы»: слова Саутгейта о том, что Триппьер лучше Трента – оскорбление

Экс-форвард «Астон Виллы»: слова Саутгейта о том, что Триппьер лучше Трента – оскорбление
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Бывший нападающий «Астон Виллы» Габриэл Агбонлахор, проведший за команду 391 матч и забивший 86 голов, высказался на тему перспектив Трента Александера-Арнольда в сборной Англии в контексте слов её главного тренера Гарета Саутгейта после матча с Германией.

«На месте Трента я бы ушёл из сборной, если не попаду в состав сборной на чемпионат мира. И ушёл бы, пока новый тренер не возглавит сборную Англии, это сто процентов. Слова Саутгейта, который выходит и говорит, что Триппьер во всех отношениях лучше Трента, – это оскорбление. Лучше остаться в своём клубе, отдохнуть и подготовиться к следующим матчам за «Ливерпуль».

Мне нравится Триппьер. Но Александер-Арнольд – более сильный игрок, во всех отношениях. Уолкер и Джеймс лучше, чем Трент, но не говорите, что Триппьер лучше», – приводит слова Агбонлахора talkSPORT.

Крайний защитник «Ливерпуля» не выходил на поле за национальную команду с 6 июня. Александер-Арнольд после поражения от венгров 6 июня (отыграл 62 минуты) в Лиге наций два матча просидел на скамейке запасных и трижды оказывался вне заявки.

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