Экс-защитник «Ман Сити» Джейсон Денайер перешёл а клуб из ОАЭ
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Бывший защитник «Манчестер Сити» Джейсон Денайер перешёл в «Шабаб Аль-Ахли», который выступает в чемпионате ОАЭ, сообщает пресс-служба клуба.
Игрок успешно прошёл медосмотр и подписал контракт с новым клубом. Перешёл в команду Денайер в качестве свободного агента. Летом им интересовался московский «Спартак».
27-летний Денайер в июле 2013 года перешёл в «Манчестер Сити», однако в составе английской команды за пять лет ни разу не появился на поле, проведя весь срок контракта в аренде. В 2018-м горожане продали Денайера в «Лион», где Джейсон в 137 матчах забил восемь голов и отдал две результативные передачи.
В 2015-м он дебютировал за национальную сборную Бельгии. В 35 матчах за команду Джейсон отличился один раз.
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