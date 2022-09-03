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«Вулверхэмптон» может подписать защитника сборной Бельгии

«Вулверхэмптон» может подписать защитника сборной Бельгии
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Защитник сборной Бельгии Джейсон Денайер, находящийся в статусе свободного агента, может подписать контракт с «Вулверхэмптоном». Об этом сообщил главный тренер команды Бруну Лаже.

«Посмотрим, что будет в ближайшие дни, я очень хорошо знаю Денайера. Мы довольны нашими центральными защитниками, но, если у нас будет шанс привлечь одного опытного игрока, было бы лучше», — приводит слова Лаже журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

27-летний Денайер в июле 2013 года перешёл в «Манчестер Сити», однако в составе английской команды за пять лет ни разу не появился на поле, проведя весь срок контракта в аренде. В 2018-м горожане продали Денайера в «Лион», где Джейсон в 137 матчах забил восемь голов и отдал две результативные передачи.

В 2015-м он дебютировал за национальную сборную Бельгии. В 35 матчах за команду Джейсон отличился один раз.

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