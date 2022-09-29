Покер Педриньо — в видеообзоре матча Кубка России «Химки» — «Локомотив»
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Вчера, 28 сентября, состоялись матчи 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России. В одной из встреч московский «Локомотив» крупно переиграл подмосковные «Химки». Встреча прошла на стадионе «Арена Химки» в Химках и завершилась победой железнодорожников со счётом 5:0. Героем матча стал бразилец Педро Габриэл (Педриньо), который оформил покер. Ещё одно взятие ворот на счету француза Вильсона Изидора.
Видеообзор матча «Химки» — «Локомотив»:
В следующем туре Кубка России «Локомотив» и «Химки» вновь встретятся друг с другом. Матч пройдёт 18 октября. Соперники команд по группе «Краснодар» и «Пари Нижний Новгород» сыграют 28 сентября. Стартовый свисток главного арбитра Романа Сафьяна прозвучит в 20:00 мск.
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