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Магомед Адиев: в Казахстане, куда бы я ни вышел, люди подходят и говорят «спасибо»

Магомед Адиев: в Казахстане, куда бы я ни вышел, люди подходят и говорят «спасибо»
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Главный тренер национальной команды Казахстана Магомед Адиев рассказал, как к нему относятся в Казахстане. Он ответил на вопрос, ощущает ли давление на фоне событий в России.

«Никакого давления нет, я себя здесь ощущаю комфортно. Узнают ли болельщики на улице? Сейчас, понятное дело, очень часто. Куда бы я ни вышел, люди подходят и говорят «спасибо». И я тоже очень благодарен им за такую теплоту. Меня это вдохновляет.

Я не люблю большое внимание к своей персоне, но мне приятно. Если человеку хочется, я никогда не откажу ему в разговоре или в фотографии. Но я больше люблю оставаться незамеченным», — сказал Адиев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Рождественскому.

Полное интервью с Магомедом Адиевым читайте на «Чемпионате».

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