Матч «Спартака» и «Зенита» в Кубке России посетит до 8 тысяч зрителей

Официальный сайт санкт-петербургского «Зенита» сообщил о посещаемости предстоящего матча Фонбет Кубка России со «Спартаком». Встреча состоится сегодня, 29 сентября, в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Стартовый свисток — в 20:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Отмечается, что на матче ожидается до восьми тысяч зрителей. «Зенит» поддержат до 300 болельщиков. Также сообщается, что гости сыграют в лазурной форме, вратарь — в зелёной. «Спартак» выйдет на поле в красно-белой форме, голкипер — в чёрной.
Отметим, что команды выступают в Кубке России в группе В вместе с «Крыльями Советов» и «Факелом». После двух матчей «Спартак» занимает первое место, набрав шесть очков. В активе «Зенита» три балла, клуб располагается на третьей строчке.
- 29 сентября 2022
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