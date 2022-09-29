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Радослав Ковач: лично я бы сейчас поиграл в РПЛ

Радослав Ковач: лично я бы сейчас поиграл в РПЛ
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Бывший игрок «Спартака» Радослав Ковач поделился мнением о том, стоит ли чешским футболистам выступать в Российской Премьер-Лиге. Он отметил, что на данный момент не видит никаких препятствий для этого.

«Конечно, чехи могут приехать в Россию и играть в РПЛ. Почему нет? Если идет СВО, то это должно относится и к футболу? Абсолютно нет. Уже много раз говорил, что мне надоело, что спорт и политика сейчас сплетены.

Ситуация тяжелая, но она никак не мешает играть в России. Каждый чешский футболист вправе выбирать сам, где ему играть. Лично я бы сейчас поиграл в Российской Премьер-Лиге. Я провёл замечательные четыре года в этой красивой стране и с радостью вспоминаю то отличное время», — цитирует Ковача Sport24.

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