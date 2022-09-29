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Адиев: ничего зазорного в Fan ID не вижу. Но государство могло бы пойти на уступки

Адиев: ничего зазорного в Fan ID не вижу. Но государство могло бы пойти на уступки
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Главный тренер национальной команды Казахстана Магомед Адиев поделился мнением о Fan ID.

«Моё личное мнение: я ничего зазорного в Fan ID не вижу. Если надо пройти — нет проблем. Я и пытался его получить, когда был в Москве, чтобы меня пустили на стадион. Но мне сказали, что пока можно без него. С другой стороны, болельщики — люди, ради которых мы играем в футбол. И если они так рьяно протестуют, то государство могло бы и пойти на определённые уступки. Эти моменты надо решать, договариваться, чтобы людей вернуть на футбол. Это действительно важно, и видеть футбол без болельщиков не хочется.

Футбол должен стать способом забыть о проблемах? Конечно, футбол однозначно помог бы. На стадионах столько камер! Если человек что-то натворил, его без проблем можно найти. Поэтому я не понимаю, почему решение по Fan ID такое категоричное», — сказал Адиев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Рождественскому.

Полное интервью с Магомедом Адиевым читайте на «Чемпионате».

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