Магомед Адиев рассказал, почему сорвался матч сборных России и Казахстана

Главный тренер национальной команды Казахстана Магомед Адиев рассказал, почему сорвался матч со сборной России. Он отметил, что между сторонами уже были определённые договорённости.



«Знаю, что определённые контакты были, просто федерации не сошлись в датах. А так и молодёжные сборные сейчас играли, и юношеские. Насколько понимаю, никаких проблем между федерациями нет», — сказал Адиев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Рождественскому.



Ранее национальную команду России не допустили к участию в отборочном матче к чемпионату мира в Катаре 2022 года из-за ситуации на Украине. Также команда не примет участия в чемпионате Европы 2024 года. Сборная России в сентябре провела товарищеский матч с национальной командой Киргизии и победила со счётом 2:1.



Полное интервью с Магомедом Адиевым читайте на «Чемпионате».