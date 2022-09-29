Главный тренер «Краснодара» отреагировал на недовольство Ахметова своим игровым временем

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук прокомментировал слова полузащитника клуба Ильзата Ахметова о недовольстве своим игровым временем.



«Это аксиома. Каждый футболист недоволен, когда много не играет. Это нормальная ситуация, значит, есть амбиции, есть характер. Самое главное, что он работает на тренировках и доказывает. Ничего такого в его словах лично я не вижу. Каждый, кто не проходит в состав, будет недоволен своим положением. Он хорошо проявляет себя на тренировках.



На следующий день после его интервью мы сели и поговорили, всё выяснили. Мне нравится, когда человек не соглашается со своим положением, но только при одном условии — слова нужно подтверждать делом», — цитирует Сторожука «РБ Спорт».



В текущем сезоне 24-летний Ахметов в общей сложности провёл на поле 297 минут.

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