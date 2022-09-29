Чистяков: если «Зенит» будет играть как при разгроме «Спартака» 7:1, то равных нам нет

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков ответил на вопрос по поводу конкуренции в борьбе за чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. По словам футболиста, если «Зенит» будет всегда играть, как в матче со «Спартаком», который закончился со счётом 7:1, то равных команде из Петербурга не будет.
«Есть ли у «Зенита» конкуренты в борьбе за чемпионство? Мне кажется, каждая команда может составить конкуренцию, но в первую очередь мы можем создать проблемы только сами себе. Если мы не будем правильно настраиваться, выходить с таким расхлябанным настроением на игры, то только сами себе. Всё зависит только от нас, и если мы будем собираться на каждую игру, выходить и играть, как со «Спартаком» 7:1, то равных нам нет», — приводит слова Чистякова официальный сайт «Зенита».
- 29 сентября 2022
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