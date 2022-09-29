«Ахмат» вырвал победу у «Ростова» в матче Кубка России, уступая по ходу игры

Сегодня, 29 сентября, в матче 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России «Ахмат» принимал «Ростов». Игра проходила на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.
Счёт в матче на 59-й минуте открыл «Ростов». В составе команды Валерия Карпина отличился Роман Тугарев, реализовавший пенальти. На 73-й минуте настала очередь «Ахмата» пробить 11-метровый — его результативно исполнил Иван Олейников. Спустя шесть минут Олейников оформил дубль, на этот раз он забил с игры. На 88-й минуте грозненцы сняли все вопросы о победителе матча — Мохамед Конате забил третий гол в ворота «Ростова». Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу «Ахмата».
Благодаря этой победе «Ахмат» сравнялся с «Ростовом» в турнирной таблице группы С Кубка России — в активе обеих команд по шесть очков.
- 29 сентября 2022
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