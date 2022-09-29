Канищев: теоретически «Спартак» может отомстить «Зениту», но практически давно не выходит

Бывший российский нападающий «Спартака» Александр Канищев высказался о предстоящем матче Фонбет Кубка России, в котором красно-белые встретятся с «Зенитом». Он отметил, что теоретически московский клуб вполне может взять реванш за последние поражения. Игра пройдёт сегодня, 29 сентября, в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.



«Чисто теоретически «Спартак» может отомстить «Зениту». Но практически у него это уже давно не выходит. В этот раз будет тоже достаточно сложно, но посмотрим.



Хотелось бы увидеть боевую игру, как это всегда бывает в дерби — очень интересно. Конечно, хочется и результативную игру — футбол красен голами», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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