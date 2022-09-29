Нагельсман поделился ожиданиями от матча с «Байером»
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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман поделился ожиданиями от матча 8-го тура чемпионата Германии с «Байером».
«В Леверкузене сложная спортивная ситуация, но в команде хорошая команда и футбольный подход, очень хорошие индивидуальные игроки и выдающийся тренер. Это интересный матч, даже если таблица говорит об обратном», — цитирует Нагельсмана пресс-служба мюнхенского клуба.
«Унион» лидирует в чемпионате Германии после семи туров. Команда из столицы Германии набрала 17 очков в национальном первенстве. Действующий победитель Бундеслиги — «Бавария». На данный момент подопечные Юлиана Нагельсмана занимают пятое место в немецком национальном первенстве. Леверкузенский клуб располагается на 15-й строчке в соревновании.
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