Нагельсман поделился ожиданиями от матча с «Байером»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман поделился ожиданиями от матча 8-го тура чемпионата Германии с «Байером».

«В Леверкузене сложная спортивная ситуация, но в команде хорошая команда и футбольный подход, очень хорошие индивидуальные игроки и выдающийся тренер. Это интересный матч, даже если таблица говорит об обратном», — цитирует Нагельсмана пресс-служба мюнхенского клуба.

«Унион» лидирует в чемпионате Германии после семи туров. Команда из столицы Германии набрала 17 очков в национальном первенстве. Действующий победитель Бундеслиги — «Бавария». На данный момент подопечные Юлиана Нагельсмана занимают пятое место в немецком национальном первенстве. Леверкузенский клуб располагается на 15-й строчке в соревновании.