Каррера: победа над «Зенитом» показала, что «Спартак» может бороться за победу в Кубке

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился впечатлениями от победы москвичей в матче 3-го тура группового этапа Кубка России с «Зенитом». Москвичи разгромили соперника со счётом 3:0.



«Важная победа, которая показывает, что «Спартак» может бороться за победу в Кубке!» — сказал Каррера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

На 79-й минуте в центре обороны санкт-петербургской команды случился провал, последовала передача Даниила Денисова в центр штрафной площадки, где мяч нашёл Квинси Промеса, который оказался перед воротами Ивана и беспрепятственно реализовал опасный игровой момент. На 86-й минуте последовала массированная атака красно-белых на ворота Ивана. Руслан Литвинов отдал передачу на нападающего Александра Соболева, который сместился в центр и с разворота сильным ударом пробил по воротам петербургской команды. На 95-й минуте Шамар Николсон отдал передачу на Квинси Промеса, который оформил дубль и установил итоговый счёт матча — 3:0.