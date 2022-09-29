Гильермо Абаскаль ответил на вопрос, будет ли Кубок России приоритетом «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал победу своей команды в матче группового этапа Кубка России с «Зенитом». Встреча закончилась со счётом 3:0.



«Сделаем ли мы Кубок приоритетом? Кубок в прошлом году и в этом – это абсолютно разные ситуации. В прошлом году было достаточно четырёх матчей для победы, а в этом году – 13. Самое сложное в футболе – понимать регламент (смеётся). У нас есть шесть матчей группового этапа. Здесь есть возможность попробовать что-то, чего не можем сделать в чемпионате, где не получается экспериментировать. Этот формат даёт нам вариативность, мы получаем больше готовых футболистов. Это помогает повышать конкуренцию внутри команды, а победителем выходит вся команда. Основное – это при смене игровой схемы оставлять своё лицо и идею», – передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.