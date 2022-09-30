Видеообзор минимальной победы «Крыльев Советов» над «Факелом»

Вчера, 29 сентября, состоялся матч 3-го тура Фонбет Кубка России, в котором воронежский «Факел» принимал самарские «Крылья Советов». Встреча проходила на арене «Центральный стадион профсоюзов». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:30 мск. «Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Самарская команда достаточно быстро вышла вперёд, когда на шестой минуте матча нападающий Александар Чиркович реализовал голевой момент после передачи Владимира Хубулова. После этого ни одна команда отличиться не смогла. Финальный свисток арбитра сигнализировал о победе самарцев со счётом 1:0.



После этой игры «Крылья Советов» набрали шесть очков и заняли вторую строчку группы В. Возглавляет квартет «Спартак», набравший девять очков. На третьем месте находится «Зенит» с тремя очками. Замыкает группу «Факел», который пока не сумел набрать ни одного очка.