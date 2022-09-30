Неймар — о судействе в матче с Тунисом: ко мне совсем другое отношение

Бразильский нападающий Неймар остался недоволен судейством во время товарищеского матча с национальной командой Туниса (5:1).
«Судейство? Я допустил фол, мой первый фол в матче — и сразу же жёлтая карточка. Это трудно. Я терпел четыре, пять, шесть фолов за игру. Ко мне совсем другое отношение! Я получил фол во втором тайме, когда мы пошли в контратаку. Соперник поймал меня и даже не получил жёлтой карточки. Я ошибаюсь на защитнике, не наступив на него умышленно. Я даже перестал играть, чтобы попросить у него прощения, и получаю жёлтую. Это ситуации, которые вышли из-под контроля. Я не бил его нарочно. Но иногда нужно просто немного больше здравого смысла», — приводит слова Неймара Canal Supporters.
Неймар в матче с Тунисом забил свой 75-й гол за сборную Бразилии, сократив отставание от рекорда Пеле до двух голов.
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