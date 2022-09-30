Главный тренер «Ахмата» оценил победу над «Ростовом» и рассказал о мотивации

Наставник грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал успех в матче Кубка России с «Ростовом» (3:1). Для него это первая победа после назначения главным тренером.
«Эмоции нормальные, хорошие. Я призывал ребят думать не о том, Кубок это или чемпионат, а о том, что приходят болельщики, и главная мотивация – чтобы они получили удовольствие от футбола.
Сыграли мы достаточно неплохо. Были и определённые наигранные вещи – те, что успели сделать за неделю. Хотя отмечу, что команда в целом хорошо подготовлена. Думаю, ребята доставили удовольствие болельщикам. Много моментов, много интересных комбинаций. Хороший футбол», – сказал Ташуев в интервью после игры в эфире телеканала «Матч! Премьер».
На 59-й минуте «Ростов» повёл в счёте – Роман Тугарев реализовал пенальти. Но на 73-й минуте 11-метровый был назначен уже в ворота ростовчан, и отличился Олейников. Вскоре Иван оформил дубль, а на 88-й минуте Мохамед Конате оформил итоговый счёт 3:1 в пользу «Ахмата».
- 30 сентября 2022
-
03:58
-
03:48
-
03:36
-
03:20
-
03:20
-
03:00
-
02:35
-
02:13
-
01:53
-
01:52
-
01:34
-
01:33
-
01:13
-
01:12
-
00:59
-
00:55
-
00:47
-
00:44
-
00:41
-
00:40
-
00:32
-
00:30
-
00:29
-
00:27
-
00:23
-
00:19
-
00:18
-
00:10
-
00:09
-
00:06
-
00:05
-
00:04
- 29 сентября 2022
-
23:57
-
23:55
-
23:53