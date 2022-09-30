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Главный тренер «Ахмата» оценил победу над «Ростовом» и рассказал о мотивации

Главный тренер «Ахмата» оценил победу над «Ростовом» и рассказал о мотивации
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Наставник грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал успех в матче Кубка России с «Ростовом» (3:1). Для него это первая победа после назначения главным тренером.

«Эмоции нормальные, хорошие. Я призывал ребят думать не о том, Кубок это или чемпионат, а о том, что приходят болельщики, и главная мотивация – чтобы они получили удовольствие от футбола.

Сыграли мы достаточно неплохо. Были и определённые наигранные вещи – те, что успели сделать за неделю. Хотя отмечу, что команда в целом хорошо подготовлена. Думаю, ребята доставили удовольствие болельщикам. Много моментов, много интересных комбинаций. Хороший футбол», – сказал Ташуев в интервью после игры в эфире телеканала «Матч! Премьер».

На 59-й минуте «Ростов» повёл в счёте – Роман Тугарев реализовал пенальти. Но на 73-й минуте 11-метровый был назначен уже в ворота ростовчан, и отличился Олейников. Вскоре Иван оформил дубль, а на 88-й минуте Мохамед Конате оформил итоговый счёт 3:1 в пользу «Ахмата».

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