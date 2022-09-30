Месси и Рамосу не удалось уладить конфликт между Неймаром и Мбаппе

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос и нападающий Лионель Месси пытались уладить конфликт между форвардами Неймаром и Килианом Мбаппе, сообщает AS.
По данным источника, после матча с «Монпелье» между Неймаром и Мбаппе возник конфликт. Чтобы успокоить ситуацию пришлось вмешаться Серхио Рамосу, Маркиньосу, а также Лионелю Месси.
Сообщалось, Рамос посоветовал Неймару уважать решение «ПСЖ» назначить Мбаппе основным исполнителем пенальти, даже если ему это не понравилось.
Также уладить конфликт пытались наставник клуба Кристоф Галтье и спортивный директор клуба Луис Кампос. Однако, несмотря на вмешательство, конфликт Неймара и Мбаппе всё ещё не улажен.
Ранее сообщалось, что Мбаппе изначально был расстроен растущим влиянием Неймара на команду. Бразилец, в свою очередь, считал, что Мбаппе чересчур эгоистичен на поле и за его пределами.
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