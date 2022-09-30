Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Месси и Рамосу не удалось уладить конфликт между Неймаром и Мбаппе

Месси и Рамосу не удалось уладить конфликт между Неймаром и Мбаппе
Комментарии

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос и нападающий Лионель Месси пытались уладить конфликт между форвардами Неймаром и Килианом Мбаппе, сообщает AS.

По данным источника, после матча с «Монпелье» между Неймаром и Мбаппе возник конфликт. Чтобы успокоить ситуацию пришлось вмешаться Серхио Рамосу, Маркиньосу, а также Лионелю Месси.

Сообщалось, Рамос посоветовал Неймару уважать решение «ПСЖ» назначить Мбаппе основным исполнителем пенальти, даже если ему это не понравилось.

Также уладить конфликт пытались наставник клуба Кристоф Галтье и спортивный директор клуба Луис Кампос. Однако, несмотря на вмешательство, конфликт Неймара и Мбаппе всё ещё не улажен.

Ранее сообщалось, что Мбаппе изначально был расстроен растущим влиянием Неймара на команду. Бразилец, в свою очередь, считал, что Мбаппе чересчур эгоистичен на поле и за его пределами.

Мбаппе показал своё истинное лицо. Такая борзость не доведёт Килиана до добра Мбаппе показал своё истинное лицо. Такая борзость не доведёт Килиана до добра
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022