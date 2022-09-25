Мбаппе показал своё истинное лицо. Такая борзость не доведёт Килиана до добра

Килиан Мбаппе провоцирует скандалы не только в «ПСЖ», но и в сборной Франции. Форвард отказался участвовать в фотосессии национальной команды во вторник перед матчем Лиги наций с Австрией. Конфликт связан с разногласиями в вопросе использования имиджевых прав игроков сборной. О претензиях Мбаппе к Федерации футбола Франции сообщалось ещё в марте этого года. С тех пор стороны не смогли прийти к договорённости по данному вопросу.

Килиан не согласен с тем, что его имя используют для рекламы спонсоров, с которыми у него нет контрактов. Ему не нравятся некоторые бренды, с которыми сотрудничает сборная. Например, в число партнёров команды входят Coca-Cola, Uber Eats и KFC. Мбаппе – категорический противник рекламы компаний, которые совсем не связаны со здоровым образом жизни.

Федерация футбола Франции пошла на поводу у Мбаппе

Сборная Франции вскоре после демарша Мбаппе объявила о том, что пересмотрит соглашение, касающееся имиджевых прав футболистов.

«После окончательного обмена мнениями между руководителями Федерации футбола Франции, её президентом, главным тренером и менеджером по маркетингу мы обязуемся как можно скорее пересмотреть соглашение, касающееся имиджевых прав игроков. Федерация с нетерпением ожидает начала работы над созданием нового соглашения, которое позволит обеспечить свои интересы, принимая во внимание законные опасения и убеждения, единодушно выраженные игроками», – говорится в официальном заявлении организации.

Килиан Мбаппе на маркетинговом мероприятии сборной Франции Фото: Социальные сети сборной Франции

Имя Килиана Мбаппе в сообщении не упомянуто, но совершенно ясно, что изменение позиции федерации произошло из-за него. Управленческий орган решил подстроиться под прихоти одного человека.

Мбаппе — главная звезда сборной Франции, самый высокооплачиваемый футболист мира с доходом $ 125 млн за сезон ($ 105 млн – зарплата в «ПСЖ», $ 20 млн – реклама). Заслуживает ли он особого отношения? Дискуссионный вопрос, но федерация решила пойти у него на поводу.

В конечном счёте Килиан принял участие в фотосессии сборной Франции. Вместе с остальными партнёрами сделал всё, что от него требовалось. Хорошо, хоть непосредственно во время маркетинговых мероприятий обошлось без новых эксцессов.

Спонсоры не стали молчать из-за поведения Мбаппе

Федерация уладила разногласия с Мбаппе ценой уступок игроку. Это не значит, что все спонсоры сборной были готовы молча наблюдать за происходящим. Вице-президент французского отделения KFC и президент Национальной баскетбольной лиги Франции Ален Бераль выступил с достаточно резким заявлением в адрес Килиана: «Мбаппе в разгаре кризиса юности, он капризничает. Это проблема Федерации футбола и Килиана Мбаппе. Не наша. По условиям подписанных контрактов игроки сборной Франции должны участвовать во всех рекламных мероприятиях. Мы заплатили за нечто конкретное. При необходимости мы будем отстаивать свои права. Боюсь, что нас ждёт прекращение финансирования федераций и лиг частными компаниями, если игроки не захотят соблюдать контракты», – сказал Бераль.

Действующий контракт организации со сборной Франции рассчитан до 2023 года. Видимо, компания хочет спокойно доработать сделку до конца, не ввязываясь в скандалы. Поэтому KFC принесла извинения за слова Бераля, списав всё на персональное мнение функционера.

«Это личное мнение, которое никоим образом не отражает позицию компании. Мы сожалеем о словах, которые были сказаны вчера и появились в СМИ сегодня утром. Французское отделение KFC также хотело бы уточнить, что Ален Бераль говорил не от имени компании, а в контексте частной беседы во время мероприятия, связанного с его обязанностями как президента Национальной баскетбольной лиги. Партнёрство, заключённое между KFC и Федерацией футбола Франции, всегда было поводом для гордости в нашей компании. KFC полностью уверена в способности федерации предложить удовлетворительные решения для всех своих партнёров, а также для игроков, включая Килиана Мбаппе», – утверждается в пресс-релизе компании.

Мбаппе показал своё истинное лицо. Борзость Килиана до добра не доведёт

Мбаппе удалось заставить подстраиваться под свои требования французскую федерацию футбола и даже огромную корпорацию вроде KFC. При этом Килиан в очередной раз проявил себя как эгоистичная и самоуверенная личность. До добра это не доведёт.

Всё чаще в СМИ появляются сообщения, что «ПСЖ» продаст Мбаппе в течение года-двух. Килиан так и не уладил конфликт с одноклубником Неймаром, постоянно продуцирует токсичность в раздевалке парижского клуба. Недавно форвард заговорил о том, что в будущем может перейти в «Реал», который «воспринимает как свой дом». Неожиданно, с учётом в последний момент сорванного по инициативе игрока трансфера в мадридский клуб в межсезонье-2022.

Килиан Мбаппе Фото: Amir Levy/Getty Images

Проблема в том, что Килиан пал и в глазах «Реала», который вряд ли захочет снова с ним связываться. Испанская газета El Debate сообщает, что мадридский клуб больше не вернётся к кандидатуре французского нападающего, так как считает предательством его отказ от перехода прошлым летом. В «Реале» убеждены, что Мбаппе и его семья использовали клуб, чтобы договориться с «ПСЖ» о рекордном контракте с зарплатой € 100 млн и подписным бонусом на такую же сумму. Клуб оскорбила манера, в которой игрок сообщил Флорентино Пересу о решении остаться в Париже. Футболист написал президенту «Реала» короткое сообщение, даже не позвонив. Кроме того, в Мадриде считают, что фанаты просто не примут Мбаппе после его некрасивого отказа.



Marca утверждает — Мбаппе договорился с «ПСЖ» о том, что заранее проинформирует клуб о своём решении уйти, если таковое возникнет. Пока форвард вроде как настроен остаться в Париже как минимум до 2025 года, чтобы выиграть Лигу чемпионов, а также сыграть на чемпионате мира и Олимпиаде в статусе игрока парижан. Но вариант с уходом всё равно не исключает. В случае если Мбаппе станет доступен для трансфера, в его приглашении будут заинтересованы «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Челси». «Реала» в этом списке нет. Возможно, с течением времени в нём не будет и грандов АПЛ, поскольку скандальный форвард продолжает постепенно разрушать свою репутацию.