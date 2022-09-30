Промес – о матче с «Зенитом»: это была тактическая победа, завершившаяся со счётом 3:0

30-летний нидерландский нападающий московского «Спартака» Квинси Промес высказался о тактической подготовке команды в преддверии встречи с «Зенитом» (3:0) в Кубке России, которая дала свои плоды.
«Получается ли у «Спартака» стать «тактическим хамелеоном» как говорил Абаскаль? Да, действительно, мы можем менять разные схемы, как например с пятью игроками сзади. Сегодня была выбрана эта схема и она хорошо сработала. Мы не давали много пространства сопернику, и я очень рад, что команда может использовать разные схемы в зависимости от того, как играет оппонент и сегодня была тактическая победа, которая завершилась со счётом 3:0.
Несколько вариантов розыгрышей угловых? Да, некоторые из них были подготовлены специально к «Зениту». Здесь у нас тоже достаточно высокая вариативность, мы изучали «Зенит» и смотрели, где их слабые стороны в этом компоненте. Отрабатывали всю неделю и в первом тайме у Соболева было два отличных момента. В принципе, мы были близки к тому, чтобы забить с угловых, и мы работаем над этим», — сказал Промес в опубликованном интервью на YouTube-канале «Спартака».
В нынешнем сезоне Промес принял участие в 14 матчах за «Спартак» во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.
- 30 сентября 2022
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