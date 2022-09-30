Глава департамента судейства РФС ответил на вопрос о возможной мобилизации арбитров РПЛ

Руководитель департамента судейства Российского футбольного союза Павел Каманцев рассказал возможной мобилизации арбитров Российской Премьер-Лиги.

«Все люди относятся к сложившейся ситуации по-своему. Мы максимально открыты к судьям. Если у них возникают бытовые или правовые вопросы, то мы всё объясняем. Прошло два тура — мы не видим влияния ситуации на качество судейства. Если и было не самое высокое качество работы — там есть причины: ошибки в простых ситуациях, но ничего экстраординарного не произошло. Мы должны максимально качественно работать и обеспечивать проведение соревнований. Дальше вопросы не к нам.



Мы анализируем ситуацию, провели для себя аналитику — у кого из судей и какая воинская специальность, у кого какая категория. Сделали всё, чтобы прогнозировать потенциальные ситуации. Но президент дал разъяснения про военный опыт и другие параметры. Под них у нас кандидатов из судей на мобилизацию крайне мало.



Если вдруг возникнет ситуация, что призовут несколько арбитров и проведение РПЛ будет под угрозой, то, думаю, у нас разумные люди руководят — найдутся механизмы разрешения ситуации. Мы сказали арбитрам, что все номера у них есть. В любое время дня и ночи звоните мне, если мне не дозвонились, то помощникам. Любую ситуацию мы постараемся разрешить, но пока никто под это не попал. Предпосылок не видим, чемпионат идет, выполняет свою важную социальную функцию. Проблем нет», — сказал Каманцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.