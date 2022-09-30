Защитник «Спартака» Маслов: не было феерии и особых чувства после победы над «Зенитом»

Защитник московского «Спартака» Павел Маслов прокомментировал победу над санкт-петербургским «Зенитом» в рамках группового этапа Фонбет Кубка России (3:0).



«Приятно выиграть, но любая победа важна. Не было феерии, никаких особых эмоций после победы над «Зенитом». Да, хорошая и сильная команда, но это просто три очка. Не считаю, что у «Спартака» был комплекс «Зенита», — сказал Маслов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Напомним, «Спартак» занимает первое место в турнирной таблице группы В, набрав девять очков после трёх проведённых встреч. «Зенит» — на третьей строчке с тремя баллами. Также в этой группе играют «Факел» и «Крылья Советов». У самарцев шесть баллов, а воронежцы не набрали ни одного очка.