Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Спартака» Маслов: не было феерии и особых чувства после победы над «Зенитом»

Защитник «Спартака» Маслов: не было феерии и особых чувства после победы над «Зенитом»
Комментарии

Защитник московского «Спартака» Павел Маслов прокомментировал победу над санкт-петербургским «Зенитом» в рамках группового этапа Фонбет Кубка России (3:0).

«Приятно выиграть, но любая победа важна. Не было феерии, никаких особых эмоций после победы над «Зенитом». Да, хорошая и сильная команда, но это просто три очка. Не считаю, что у «Спартака» был комплекс «Зенита», — сказал Маслов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, «Спартак» занимает первое место в турнирной таблице группы В, набрав девять очков после трёх проведённых встреч. «Зенит» — на третьей строчке с тремя баллами. Также в этой группе играют «Факел» и «Крылья Советов». У самарцев шесть баллов, а воронежцы не набрали ни одного очка.

Что будет, если «Зенит» не поднимется выше 3-го места в группе? Расклады в Кубке России Что будет, если «Зенит» не поднимется выше 3-го места в группе? Расклады в Кубке России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022