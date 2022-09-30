Что будет, если «Зенит» не поднимется выше 3-го места в группе? Расклады в Кубке России

«Зенит» потерпел второе поражение подряд в кубковом матче. Две недели назад чемпион России оступился в Самаре (0:2), а теперь проиграл с разгромным счётом «Спартаку» (0:3). Не исключено, что по итогам группового этапа сине-бело-голубые не попадут в верхнюю часть сетки плей-офф.
Несколько слов о регламенте. 16 клубов РПЛ разбиты на четыре группы — в каждой по четыре команды. Два лучших клуба каждой группы (всего восемь команд) образуют верхнюю сетку плей-офф. Клуба, занявшие третьи места (их будет четыре), попадают в нижнюю сетку, где компанию им составят четыре команды из Пути регионов.
После половины дистанции группового этапа сине-бело-голубые находятся на третьем месте — в трёх матчах команда Сергея Семака набрала всего три очка. У лидирующего «Спартака» уже девять баллов, у «Крыльев» — шесть. Занимающий последнее место в группе «Факел» пока не набрал ни одного очка.
Если у команд будет одинаковое количество очков, то в силу вступают следующие критерии:
- очки в личных встречах;
- победы в личных встречах;
- разность мячей в личных встречах;
- количество забитых мячей в личных встречах;
- общее количество побед;
- общее количество забитых мячей;
- разница мячей в серии пенальти;
- жребий.
Плей-офф Кубка в этом сезоне пройдёт по так называемой системе Double Elimination. В чём же разница верхней и нижней части сеток? Во-первых, в верхней части противостояния проходят по двухматчевой системе (дома и в гостях), в нижней — судьбу противостояния определяет всего один матч. Но самое главное, что у команд нижней части сетки нет права на ошибку.
Разберём на примере «Зенита». Если он завершит групповой этап на третьем месте, то окажется в нижней сетке. В таком случае в первом раунде плей-офф его ждёт клуб из Пути регионов, то есть условные «Рубин», «Алания» или, допустим, любительский клуб «СтавропольАгроСоюз». Судьбу противостояния определит один матч — если «Зенит» проигрывает, то покидает турнир. Любое поражение в нижней сетке автоматически влечёт за собой вылет из Кубка.
Если «Зенит» окажется по итогам группового этапа на первой или второй строчке в таблице, то окажется в верхней части сетки. В таком случае в первом раунде плей-офф его ждёт двухматчевое противостояние с клубом РПЛ. Даже если «Зенит» проиграет на этой стадии условному ЦСКА, то из турнира не вылетит. В случае поражения команда Семака опустится в нижнюю сетку, где снова придётся играть без права на ошибку.
Надо отметить, что во втором круге «Зенит» проведёт два матча на своём поле (с «Крыльями» и «Спартаком»), а красно-белые трижды сыграют на выезде. Не исключено, что в итоге сине-бело-голубые опередят и самарскую команду, и московскую, но ради этого должно сойтись несколько вещей. Если «Зенит» в следующем туре обыграет «Крылья» с разницей в три мяча, то опередит соперника по дополнительным показателям. Соответственно, до конца группы ему нужно будет набрать не меньше очков, чем самарцы, и тогда команда Семака попадёт в верхнюю часть сетки.
Если бы групповой этап завершился 29 сентября, то в верхнюю часть сетки попали бы следующие команды: «Краснодар», «Пари НН», «Спартак», «Крылья Советов», «Ахмат», «Ростов», «ЦСКА» и «Урал». В нижней части оказались бы «Локомотив», «Зенит», «Динамо» и «Торпедо». Остальные команды («Химки», «Факел», «Сочи» и «Оренбург») покинули бы турнир.
- 30 сентября 2022
-
08:30
-
08:10
-
06:43
-
06:37
-
06:19
-
06:18
-
05:49
-
05:44
-
04:54
-
04:51
-
04:23
-
04:18
-
03:58
-
03:48
-
03:36
-
03:20
-
03:20
-
03:00
-
02:35
-
02:13
-
01:53
-
01:52
-
01:34
-
01:33
-
01:13
-
01:12
-
00:59
-
00:55
-
00:47
-
00:44
-
00:41
-
00:40
-
00:32
-
00:30
-
00:29