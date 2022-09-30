Самошников поделился ожиданиями от игры с «Арсеналом»
Поделиться
Защитник «Рубина» Илья Самошников поделился ожиданиями от матча 12-го тура Мелбет Первой лиги с тульским «Арсеналом». Игра состоится 1 октября.
«Подготовка проходит чуть с меньшей нагрузкой, потому что недельный цикл на один день меньше. Погода чуть испортилась, а так всё по стандарту. Понятно, что было неприятное поражение в прошлом туре, но это не повод, чтобы мы расстраивались. В следующей игре задача побеждать.
Каждая команда хочет вернуться в Премьер-Лигу, поэтому каждая будет показывать свой лучший футбол. Там играют наши бывшие одноклубники Данил Степанов и Джордже Деспотович. У меня с ними хорошие отношения, так что к нашему противостоянию спокойно отношусь», — цитирует игрока пресс-служба клуба.
Комментарии
- 30 сентября 2022
-
16:25
-
16:25
-
16:13
-
16:09
-
16:08
-
16:00
-
15:49
-
15:45
-
15:36
-
15:35
-
15:25
-
15:17
-
15:15
-
15:09
-
15:05
-
15:00
-
14:55
-
14:47
-
14:45
-
14:41
-
14:26
-
14:18
-
14:15
-
14:00
-
13:40
-
13:40
-
13:30
-
13:26
-
13:25
-
13:11
-
13:10
-
13:00
-
12:59
-
12:55
-
12:54
Партнерский контент