Самошников поделился ожиданиями от игры с «Арсеналом»

Защитник «Рубина» Илья Самошников поделился ожиданиями от матча 12-го тура Мелбет Первой лиги с тульским «Арсеналом». Игра состоится 1 октября.

«Подготовка проходит чуть с меньшей нагрузкой, потому что недельный цикл на один день меньше. Погода чуть испортилась, а так всё по стандарту. Понятно, что было неприятное поражение в прошлом туре, но это не повод, чтобы мы расстраивались. В следующей игре задача побеждать.

Каждая команда хочет вернуться в Премьер-Лигу, поэтому каждая будет показывать свой лучший футбол. Там играют наши бывшие одноклубники Данил Степанов и Джордже Деспотович. У меня с ними хорошие отношения, так что к нашему противостоянию спокойно отношусь», — цитирует игрока пресс-служба клуба.