Никита Баженов: «Спартак» был сильнее «Зенита» именно по игре. Не так важно, какой счёт

Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов прокомментировал разгромную победу «Спартака» над «Зенитом» в матче 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России. Красно-белые выиграли со счётом 3:0.



«Мне понравился матч. Отличная игра. Обе команды показали хороший футбол, но «Спартак» был сильнее во втором тайме – перебегали, переборолись, переиграли.



Счёт 3:0? Не так важно, какой счёт. Не делаю на этом акцент. Важно, что отыграли именно по игре. Не так принципиально — 1:0, 2:0 или 3:0. Просто по игре выиграли. Да, счёт 3:0 — приятно, всем радостно. Но лично я делаю акцент, что по игре. «Спартак» был объективно сильнее в этот вечер», – сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.