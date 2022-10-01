Олег Иванов: «Зенит» на старте смотрится мощно. Вряд ли кто-то сможет им навязать борьбу

36-летний российский полузащитник Олег Иванов, выступающий в Первой лиге за казанский «Рубин», высказался о предстоящей встрече «Зенита» с «Ростовом» в 11-м туре чемпионата России.

«Зенит» на старте сезона смотрится мощно, но к этому все уже привыкли. Вряд ли кто-то сможет им навязать борьбу на длинной дистанции, при всём уважении к преследователям и тому же «Ростову». В одном же конкретном матче случится может всякое. Ведь никто не ожидал, что клуб из Санкт-Петербурга так крупно уступит в Москве в кубковом матче», — приводят слова Иванова «Известия».

Напомним, встреча между «Зенитом» и «Ростовом» пройдёт в Санкт-Петербурге в воскресенье, 2 октября. Начало – 16:30 мск. Вышеупомянутые клубы занимают лидирующие позиции в турнирной таблице РПЛ – клуб из Северной столицы идёт на первом месте, набрав 26 очков в 10 турах, а южане являются их преследователями с 22 баллами.