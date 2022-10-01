«Оренбург» — «Сочи»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00 мск
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Сегодня, 1 октября, состоится матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги между «Оренбургом» и «Сочи». Команды будут играть на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.
Оренбуржцы занимают девятое место в чемпионате, команда Марцела Лички набрала 12 очков в 10 играх, одержав четыре победы. Подопечные Вадима Гаранина располагаются на шестой строчке с 17 очками. «Зенит» с 26 очками занимает первое место в турнирной таблице. Сине-бело-голубые являются действующими чемпионами страны. «Ростов» с 22 очками находится на второй позиции.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. В последней очной встрече в чемпионате «барсы» разгромили оренбуржцев со счётом 5:1.
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