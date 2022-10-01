Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Урал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Оренбург» — «Сочи»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00 мск

«Оренбург» — «Сочи»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00 мск
Комментарии

Сегодня, 1 октября, состоится матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги между «Оренбургом» и «Сочи». Команды будут играть на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

Оренбуржцы занимают девятое место в чемпионате, команда Марцела Лички набрала 12 очков в 10 играх, одержав четыре победы. Подопечные Вадима Гаранина располагаются на шестой строчке с 17 очками. «Зенит» с 26 очками занимает первое место в турнирной таблице. Сине-бело-голубые являются действующими чемпионами страны. «Ростов» с 22 очками находится на второй позиции.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. В последней очной встрече в чемпионате «барсы» разгромили оренбуржцев со счётом 5:1.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022