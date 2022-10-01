Брендан Роджерс: руководство в меня верит. Я лучше всех справлюсь с трудностями

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс заявил, что он лучше всех справится с кризисной ситуацией в команде. Напомним, после семи игр «лисы» набрали всего одно очко. Команда потерпела шесть поражений и один раз сыграла вничью.

«Я чувствую, что руководство верит, что я могу перевернуть ситуацию. Я лучший человек, который может справиться с трудностями», — цитирует Роджерса инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети.

В следующем туре АПЛ соперником «Лестера» станет «Ноттингем Форест», расположившийся на строчку выше.



49-летний Роджерс возглавил «Лестер» в феврале 2019 года. До этого тренер руководил «Селтиком», «Ливерпулем», «Суонси» и другими клубами. Под его руководством команда выигрывала Кубок и Суперкубок Англии. Действующее соглашение между сторонами истекает в 2025 году.