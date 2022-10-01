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«Химки» — ЦСКА: составы команд на матч 11-го тура РПЛ

«Химки» — ЦСКА: составы команд на матч 11-го тура РПЛ
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Стали известны стартовые составы «Химок» и ЦСКА на матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги. Команды будут играть на стадионе «Арена Химки». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры «Химки» — ЦСКА.

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Филин, Чёрный, Гулиев, Зуев, Ломовицкий, Магомедов, Руденко, Долгов.

ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Набабкин, Фукс, Роша, Мойзес, Мухин, Зделар, Кучаев, Обляков, Чалов.

Химчане занимают 13-е место в чемпионате, команда Спартака Гогниева набрала восемь очков в 10 играх, одержав две победы. Подопечные Владимира Федотова располагаются на третьей строчке с 20 очками. «Зенит» с 26 очками занимает первое место в турнирной таблице.

«Химки» — ЦСКА. Спартак Гогниев не уступает принципам, а зря «Химки» — ЦСКА. Спартак Гогниев не уступает принципам, а зря
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